Eldemir'den Başkan Yağcı'ya ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette belediyecilik hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken, Bozüyük ilçesi ve Bilecik'in gösterdikleri ilerlemeler değerlendirildi. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Yağcı, "Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ziyaretime geldiler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
(CKT-Cy)
10.01.2017 13:15:48 TSI
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