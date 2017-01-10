10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anne ve babalık becerileri geliştiriliyor

10 Ocak 2017 Salı, 13:15
Anne ve babalık becerileri geliştiriliyor
Anne ve babalık becerileri geliştiriliyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te imzalanan protokol ile anne ve babalık becerilerinin geliştirilmesi için bayanlara kurs veriliyor.
Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile Şehitkamilli hanımlara, 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu eğitimi veriliyor. İşbirliği ile hayata geçirilen 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursları başladı. Özgürlük Sosyal Tesisi Aile Merkezinde kursa katılan hanımlara, çocuk gelişiminde ailenin rolü, çocukla iletişim, çocuklarda olumlu davranışı geliştirme, olumsuz davranışları azaltma, çocuk sağlığı ve beslenme, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı konuları hakkında eğitimler verildi. Bunun yanı sıra aile reisi olan babaya da mektup aracılığıyla uygulama dersleri gönderiliyor.
Program çerçevesinde yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne ve babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla, çocuğun ve ergen çağına gelmiş çocukların var olan potansiyelini kullanması amaçlanıyor.
Seminere katılan kursiyerlerden Hatice İnci, "Almış olduğumuz aile eğitimlerinden çok memnunuz. Almış olduğumuz eğitimlerle daha çok bilinçleniyoruz, biz bilinçlendikçe, çocuklarımızı daha iyi yetiştiriyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğu hataları, almış olduğumuz eğitimlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Eşimde bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Eşlerimize de buradan verilen mektupları götürüyoruz. Onlarda bizimle birlikte bilinçleniyorlar, çocuklarına nasıl davranılması konusunda bilgileniyorlar. Bizlere bu desteği sunan Başkanımıza, eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde aile düzenimiz değişti. Çocuklarımızdaki değişim ve gelişimler değişti" ifadelerini kullandı.
Eşiyle birlikte aldıkları eğitimlerden memnun kaldıklarını dile getiren Fatih İnci ise, "Bende eşimin buradaki almış olduğu eğitimleri tekrarlayarak ve gönderilen mektupları okuyarak eğitim alıyorum. Önceki durumum ile şimdiki durumum arasında çok fark olduğunu anladım. Gerçekten buradaki eğitimlerin artısı var eksisi yoktur. Bunun yanında aldığımız mektuplarda nasıl bir eğitim aldığını da anlayabiliyorum. Ev içerisinde anne - baba olarak çocuklarımıza karşı nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini öğrendik. Herkes anne baba olabilir fakat bilinçli anne baba olmak var, bilinçsiz anne baba olmak var. Böyle bir eğitimden dolayı ben öncelikle Başkanımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür kursların da her zaman yapılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu
ANNELERDEN YOĞUN İLGİ
Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü Aile Eğitimi Öğretmeni Emine Abide Başardal, "Eğitimimiz 4 kurdan oluşmakta. 0-3 yaş aile eğitimi, 3-6 yaş aile eğitimi, 7-11 yaş ergen eğitimi ve 12-18 yaş ergen eğitimi şeklinde. Sosyal tesislerimizde iş birliği içerisinde bu eğitimlerimizi annelerimize vermekteyiz. Burada annelerimize çocuklarıyla daha bilinçli nasıl eğitim verebilirler hakkında eğitimler verilmekte. Bunun yanında annelerimize ücretsiz kitap hediye ediyoruz. Evlerinde eşleriyle beraber okuyabilmeleri için ev mektuplarımız var. Böylece evde anne ve baba karşılıklı çocuk eğitimi hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Bunun dışında yine ergen çağındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimiz var. Burada yine annelerimiz ergen yaşındaki çocuklarına nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi vermekteyiz. Annelerimize daha bilinçli çocuk yetiştirmesi, geleceklerimizin onların olduğunu daha sağlam temeller üzerinde yetiştirmeleri için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgiler sunuyoruz. Annelerimiz gerçekten çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bütün annelerimizi bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
15 Aile Merkezinde 14 hafta boyunca sürecek olan kurs sonunda, kursiyerlere sertifikaları verilecek
(SD-Y)

10.01.2017 13:19:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

1 milyon metre kare alanda ağaçlar yeşerecek
YEREL

1 MİLYON METRE KARE ALANDA AĞAÇLAR YEŞERECEK
Güneydoğulu halı ihracatçıları hedef büyüttü
YEREL

GÜNEYDOĞULU HALI İHRACATÇILARI HEDEF BÜYÜTTÜ
Araban Ziraat Odasına hizmet aracı
YEREL

ARABAN ZİRAAT ODASINA HİZMET ARACI
Büyükşehir Gaziantepspor, forvet ve stoper peşinde
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, FORVET VE STOPER PEŞİNDE
İki badem çeşidi tescillendi
YEREL

İKİ BADEM ÇEŞİDİ TESCİLLENDİ
Suriyeli minikler &quot;pizza ustası&quot; oldu
YEREL

SURİYELİ MİNİKLER "PİZZA USTASI" OLDU
GTO'ya &quot;hayırlı olsun&quot; ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GTO'YA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Şehit askerler için tören
YEREL

ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Belediye meclis üyelerinden şehit yakınlarına destek
YEREL

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN ŞEHİT YAKINLARINA DESTEK
Gaziantep'te huzur uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE HUZUR UYGULAMASI
Ak Partili Milletvekili Koçer'den Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
GAÜN iş dünyası ile kolkola
YEREL

GAÜN İŞ DÜNYASI İLE KOLKOLA
Gaziantep'ten Haleplilere yardım
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEPLİLERE YARDIM
En güzel seramikler Forum Gaziantep ziyaretçilerinden
YEREL

EN GÜZEL SERAMİKLER FORUM GAZİANTEP ZİYARETÇİLERİNDEN
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN:
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt:
YEREL

GAZİANTEP BASIN CEMİYETİ BAŞKANI ARİF KURT:
Şahinbey doğaya dokundu
YEREL

ŞAHİNBEY DOĞAYA DOKUNDU
Vali Yerlikaya gazeteciler gününü kutladı
YEREL

VALİ YERLİKAYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Suriyelilere geçici koruma kimliği
YEREL

SURİYELİLERE GEÇİCİ KORUMA KİMLİĞİ
Gaziantep'te kuyumcudan hırsızlık
YEREL

GAZİANTEP'TE KUYUMCUDAN HIRSIZLIK

Tahmazoğlu, çalışan gazeticiler gününü kutladı
YEREL

TAHMAZOĞLU, ÇALIŞAN GAZETİCİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

MHP İL BAŞKANI MUHİTTİN TAŞDOĞAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI