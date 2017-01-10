YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denetimli Serbestlik Protokolü imzalandı

Denetimli Serbestlik Protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmalarını esas alan işbirliği protokolü Yozgat Valiliği'nde imzalandı.

Yozgat Cezaevinde bulunan hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz olarak görevlendirilmesi için Yozgat Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı. Yozgat Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "2005 yılından önce sistemimizde böyle bir çalışma yoktu. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikle böyle bir şans sistemimize girdi. Biz de şimdi Yozgat'ta denetimli serbestlikle alakalı çalışmaları Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığımızla beraber aktif hale getiriyoruz. Bu çerçevede Yozgat'ta 2 bin 400 kişiye yakın hükümlü denetimli serbestlik şartıyla dışarıdalar. Bunların bir kısmı kamu hizmetlerinde çalışacaklar. Kamu hizmetlerinde çalışmaları içinde başsavcılığımızla bir protokol imzaladık. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüğü ile alakalı da mevcut Halk Eğitim Müdürlüğü binamızı tahsis ettik" dedi.

İmzalanan Denetimli Serbestlik Protokolü sayesinde hem kamu hizmetlerinin görüldüğünü hem de hükümlülerin sosyalleşme ihtiyacının giderildiğini ifade eden Vali Yurtnaç, "Bu protokol çerçevesinde kamu birimlerimizde mahkeme tarafından kamu hizmetleri yapmasına karar verilen kişileri, günlük 2 saatten 8 saate kadar kamu biriminde çalıştıracağız. Hem kamu birimlerimiz personel ihtiyaçlarını karşılamış olacak hem de onlarda hükümlü oldukları şartları yerine getirmiş olacaklar. Bu sayede hem cezaevlerinde bir bakıma rahatlama olacak hem de o kişilerin topluma kazandırılması bildiği bir mesleği kamu kanalıyla halka sunması amaçlanacak" şeklinde konuştu.

(BMG-SK)



10.01.2017 13:21:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER