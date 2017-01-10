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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yıldırım'da denetimler hız kesmiyor

10 Ocak 2017 Salı, 13:17
Yıldırım'da denetimler hız kesmiyor
Yıldırım'da denetimler hız kesmiyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlık ve huzuru için 2016 yılında 5 bin 297 denetim yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılı boyunca seyyar operasyonlarından ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri ve pazar denetimlerine kadar 5 bin 297 kalem işlem yaptı. Zabıta ekipleri 2016 yılında en fazla işlemi 2 bin 180 adetle pazarcı esnafına yönelik yaptı. Yıl içinde bin 252 işyeri de zabıta tarafından denetlendi.
Zabıta, vatandaşın sağlığı ve huzuru için özel günlerde ise denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen zabıta ekipleri, ramazan ayında ve dini bayramlar öncesi denetimlerini artırdı. Mahallelilerden gelen ihbarları da işleme alan ekipler, 2016 yılı içinde 8 adet çöp ev tespitinde bulunarak temizleme çalışmalarının gerçekleşmesini sağladı.
Halkın huzur ve refahını ilgilendiren meselelerde hassas davrandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ı hak ettiği duruma getirmek adına tüm ekiplerimiz ile 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin malını, canını, sağlığını ve huzurunu bozacak uygulamalara asla izin vermeyiz" dedi.
Yıldırım Belediyesi'nin 7 gün 24 saat görev yapan Çağrı Merkezi'nin 444 16 02 numaralı telefonunu arayan, ya da Facebook ve Twitter'daki 'Yıldırım Çözüm Merkezi'ne mesaj yoluyla başvuran vatandaşların şikayetleriYıldırım Zabıtası tarafından anında işleme konularak işlem yapılıyor.
(MŞ)

10.01.2017 13:22:10 TSI
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