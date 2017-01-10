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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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ilis'te üreticilere Tarım Sigortası Çağrısı

10 Ocak 2017 Salı, 13:18
ilis'te üreticilere Tarım Sigortası Çağrısı
Kilis'te üreticilere Tarım Sigortası Çağrısı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, kış aylarında aşırı yağış, don, dolu, sel gibi afetlerin daha sık ve üretim dönemlerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, tarım sigortası yapılması konusunda uyarılarda bulundu.
Genel Sekreter Deli, üreticilerin bu afetlerden korunabilmesi ve zararın önüne geçilebilmesi amacıyla tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin sigorta bilincinin artırılması daha da önemli hale geldiğini belirtti. Deli, "Bilindiği üzere, ülkemizde 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun ilk olarak 2006 yılında uygulanmaya başlandı. Her yıl devam ediyor. Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek risklerinin paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere don riskinin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak bu yıl da sigorta kapsamına alındı. Seralar için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi, sera, işletme ve ürün bilgileri dikkate alınarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sigorta kapsamında bulunuyor" dedi. Deli, "Ayrıca Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin girişimleri ile 2017 yılı için Kuru Tarım Arazi Alanlarında Kuraklık Verim Sigortası Buğday Ürününde yüzde 60 Devlet Desteği ile sigorta kapsamına alınmış bulunmaktadır. Kuraklık sigortasına başvurmak isteyen Üreticilerimiz 1 Ocak 2017 ve 21 Şubat 2017 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu karar kapsamında belirtilen riskler için sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği ile çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması nedeniyle verilen bu prim desteğine ilave olarak sadece don riski primine üçte bir oranında ek prim desteği verilecek" diye konuştu.
(MAD-SD-Y)

10.01.2017 13:22:24 TSI
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