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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Asfalt yama çalışmaları devam ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 13:24
Asfalt yama çalışmaları devam ediyor
Asfalt yama çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere rahat bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.
(MAD-BRN-Y)

10.01.2017 13:28:35 TSI
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