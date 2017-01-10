YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asfalt yama çalışmaları devam ediyor

Asfalt yama çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere rahat bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

(MAD-BRN-Y)



10.01.2017 13:28:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER