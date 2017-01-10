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Milletvekili Salih Fırat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak bir mesaj yayımladı.

Çalışan Gazetecilerin gününü kutlayarak bir mesaj yayımlayan Milletvekili Fırat, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır.

Sürekli kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan, kamuoyu ve kamu arasında köprü kuran, kamuoyunun nabzını tutan, ülkemizin gelişen ve güçlenen demokrasisine önemli katkıları olan basınımız görevini büyük gayretler sarf ederek yerine getirmektedir.

Bu önemli görevi icra eden başta yerelde çalışan gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin bu özel gününde yanında olduğumuzu belirtir 10 Ocak Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.

(CK-BRN-Y)



10.01.2017 13:31:10 TSI

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