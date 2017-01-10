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Alaplı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için açık alanlara mama ve yiyecek bırakıyor.

Zabıta Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, ilçe genelinde 4 gündür etkili olan kar yağışından etkilenen sokak hayvanları için yemek fabrikası, pastane ve lokantalardan artan yemekleri toplayarak şehrin belirli noktalarına bıraktı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmek durumunda olduklarını söyledi. Sokak hayvanlarıyla birlikte doğadaki diğer hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belirli bölgelere atık yemeklerin ve gıda maddelerinin bırakılması için özel kaplar koyduklarını kaydetti. Tekin, "Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta problem yaşadıklarından, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu unutmayarak yiyecek ve içecek yardımında bulunmalıyız. Belediye olarak İlçemizde yemekhane, lokanta ve pastanelerden topladığımız artık yemekleri Temizlik İşleri ekiplerimiz hayvan barınma evi ve Mahallelerde oluşturduğumuz besleme noktalarına bırakarak besliyoruz. Vatandaşlarımız evde bulunan kartonlar, strafor ve koli bantları ile basit kedi ve köpek evleri yapabilirler. dedi.

(EY-OA-Y)



10.01.2017 13:30:25 TSI

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