Kaymakam Yaman'dan Muhtar Bedri Yaz'a ziyaret
(Fotoğraflı)
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ı ziyaret etti.
Ziyaretleri kapsamında Bozüyük'ü ve Bozüyük insanını daha iyi tanımaya çalışan Kaymakam Hasan Yaman'a, ilçenin sevilen muhtarı tarafından Bozüyük'ün geçmişi ve tarihi hakkında bilgiler verildi. Karşılıklı sohbetin ardından muhtar Bedri Yaz, Kaymakam Yaman'a ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.
(İC-KÇ)
10.01.2017 13:34:38 TSI
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