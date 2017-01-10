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"Kayseri, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan faydalanamıyor"

- MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel:

- "Yol güzergahı olmayan ilçeler gelecek yıllarda yok olmaya mecburdur"



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Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, "Devlet Planlama Teşkilatı 1960 yılında kurulmuş ve bugüne kadar Türkiye'nin planını yapıyor, bütçelerini organize ediyor. Burada şu ana kadar Kayseri'nin almış veya alacak olduğu herhangi bir projesi maalesef yok" dedi.

Yücel yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Devlet Planlama Teşkilatı'ndan almış veya alacak bir proje olmadığını söylediği açıklamasında,

"Kayseri'den Ankara'ya veya Ankara bağlantılı İstanbul'a otoban bağlantısı hakkında bir bilgimiz yok. Yalnız olmadığı ile ilgili bir bilgimiz var. Kayseri, otoban değil de duble yollarla kandırılmış, duble yollarla ikna edilmiş bir süreç yaşıyor. Zannediyorum duble yollarla da kaldık çünkü, Devlet Planlama Teşkilatıyla yapılan görüşmelerde, Devlet Planlama Teşkilatı 1960 yılında kurulmuş ve bugüne kadar Türkiye'nin planını yapıyor, bütçelerini organize ediyor. Burada şuana kadar Kayseri'nin almış veya alacak olduğu herhangi bir projesi maalesef yok" dedi. Daha önceden doğu illerinden gelen araçların Ankara ve İstanbul'a gitmek için Kayseri'yi kullandığını fakat son yıllarda güzergahın değiştiğini ve Kayseri'nin adeta saf dışı kaldığını vurgulayan Yücel, "Daha önceki yıllarda Siirt'ten, Mardin'den, Diyarbakır'dan Urfa, Antep, Maraş, Kayseri, Ankara yapan bir otoyol güzergahı vardı. Bunu Kayseri'nin orta yaş grubu herkes bilir. Fakat son yıllarda Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari gibi illerin Urfa'dan otobana ve oradan Antep'ten Adana'ya, Adana'dan da Ankara'ya doğru giden bir otobana yönlendirildiğini Türk halkı biliyor. Doğal olarak burada Kayseri saf dışı edilmiş durumda. Maraş-Kayseri-Ankara güzergahı artık rafa kaldırılmış durumda. Duble yol da yok bu güzergahta. Bu daha da vahim bir durum Kayserimiz için. Kayseri artık bu güzergahtan gelen Güneydoğu'nun aşağı yukarı 10 milyonluk nüfusunu Adana güzergahı üzerinden Ankara ve İstanbul'a taşıyor. Herhangi bir plan yapılmadı. Bu planlamanın son ayağında 10 gün kadar önce ise Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımızın açıklamasıyla sonuçlandı. Artık Kayseri bu planlama içerisinde maalesef yok. En son 330 kilometrelik Niğde-Ankara otobanı da yapılıyor, hatta ihalesini de açıkladılar 14 Nisan 2017'de bu, şu demektir; gelecek 50 yılda artık Kayseri konumunu Devlet Planlama Teşkilatı'nda kaybetmiş" dedi.

"Yol güzergahı olmayan ilçeler gelecek yıllarda yok olmaya mecburdur"

Yol güzergahının olmadığı ilçelerin yol olmaya mecbur olduğunun altını çizen MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, "Niğde-Kayseri güzergahında bir Yeşilhisar var, bir İncesu var bir de Yahyalımız var. Yahyalı'nın yol üzerinde herhangi bir turisti ağırlayıp yerel ürünlerini satma veya misafir etme imkanlarını elde etmesi mümkün. Yol güzergahları olmayan iller, ilçeler gelecek yıllarda yok olmaya mecburdur. Kendi kaderlerine, kendi imkanlarına terk edilmiş şehirler anlamına geliyorlardı. Bugün Maraş geçiş güzergahı olmamakla bir kayba uğruyor. Kayseri doğal olarak bir kayba uğrayacak ama Niğde üzerinden 10 milyon nüfusu Ankara'ya taşıyacak olursanız, doğal olarak o bölgedeki insanlar yolu kullanacaklar, oteli kullanacaklar, yerel imkanlarını kullanacaklar, yerli turisti artıracaklar, yerli kaliteli göçü alacaklar. Yani bunu ben daha geniş bir ortamda anlatabilirim ama kısa röportajlarda, bugün Denizli'yi örnek alabilirsiniz. Bir çok yerin geniş noktasıdır. Afyon'u alabilirsiniz. İkmal tesislerini yenileniyor, kaplıcalar canlanıyor. Afyon'da insanlar araçtan iniyor. Gece konaklıyor. Denizli ve Bursa öyle bağlantı noktalarıdır. Ama Kayseri'nin bu bağlantı yollarını elinden alırsanız günlük doğudan gelen akışın tamamını Niğde, Adana üzerine kaydırırsanız, zannediyorum ki bu sorunun cevabını bir 8-10 yılda gayet net bir şekilde alırız" ifadelerini kullandı.

Hızlı tren projesinin de şuan rafa kaldırıldığının altını çizen Yücel, "Bununla ilgili daha önceden bize verilen bilgiler Ankara'dan doğuya giden trenin Yozgat üzerinden Kayseri'ye bağlantı aksı atılarak hızlı trenin Kayseri-Yozgat-Ankara bağlantısından bahsedildi hem de plana alındı denilmişti. Fakat daha sonra açıklamalarda bu aksında kaldırıldığı, daha geniş çaplı hızlı tren projesinin Kayseri'ye düşünüldüğü söylendi. Bu şu demektir; artık bu projeyi unutun, eski proje gündemdeydi, kabul etseydiniz bu hızlı aksı gerçekleştirecektik. Fakat siz bunu kabul etmediniz, Kayseri-Ankara hızlı tren dediniz, o zaman gelecek 10 yıl sonrasında bu projeyi biz Devlet Planlama Teşkilatı'na vereceğiz. Bir 20 yıl sonra Kayseri için böyle bir imkan olabilir ama şuanda o aksıda kaldırdık demektir. Doğal olarak onu da unutun" diye konuştu.

Meclis Üyesi Yücel konunun Kayseri olduğunda birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğinin altını çizerek " Ben çok üzülüyorum.Her türlü siyasi gelmiş geçmiş Kayseri'nin cenahı için söylüyorum: düşünebiliyor musunuz ? Urfa-Antep arası otoban oluyor, Antep-Adana arası otoban oluyor, Adana-Aksaray arası otoban oluyor ve oradan da Niğde-Ankara otobanı bağlanıyor. Bu bağlantının aslında, Siirt'ten Ankara'ya kadar giden bağlantıları yükleyin, Urfa'yı, Mardin'i, Maraş'ı, Adana'yı ki Adana bizi ilgilendirmiyor. Bu güzergah bin 200 kilometre,.bin 200 kilometre uzunluğundaki bir mesafeyi Maraş üzerinden Kayseri ve Ankara yapmış olsaydınız bin 50 kilometre'ye düşüyor. Yani 150 kilometre kısaltıyoruz, hem bunun Kayseri'den geçmesiyle Denizli, Bursa ve Afyon gibi yol çatı yol güzergahı oluşturuyoruz. Kayseri halkımızla paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin kendi içinde büyüyen bir şehir değil, çevre illerin göçlerini alan trafik aksını, ticari canlılığı sağlayan bir nokta yapmak için gayret edilmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, "Bence bu saatten sonra Türkiye'nin siyaseti vatan millet bayrak olduğundan nasıl birlik oluyoruz, mesele Kayseri olunca da bütün sivil toplum örgütleri valiliğimiz, belediyemiz, sanayi odamız ve diğer kuruluşlarımız hep birlikte, mesele Kayseri ise siyaseti bir kenara bırakıp Ankara'da bu kulisleri çok hızlı bir şekilde gündeme getirmeliyiz. Kayserimiz gelecek yıllarda kaybolmaması için kendi içinde büyüyen bir şehir değil, çevre illerin göçlerini alan trafik aksını, onların geçiş güzergahlarında turist bölgesi olan, ticari canlılığı sağlayan, konaklama bölgesi olan bir nokta yapmak için siyaset üslerimizin bile gayret etmesi lazım" dedi.

(TB-SK)



10.01.2017 13:47:36 TSI

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