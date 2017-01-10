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Rize Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Basketbol Anadolu Ligi'nde iki başarı birden elde etti



(Fotoğraflı)



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Rize Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Basketbol Anadolu Ligi'nde iki başarı birden elde etti.

Rize Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 6-8 Ocak tarihlerinde Hopa'da düzenlenen Basketbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında kızlar ve erkeklerde iki derece elde etti. Kızlar takımını grup ikincisi olurken, erkekler ise grup birincisi olarak Çeyrek Final Müsabakaları için Çorum'a gitmeye hak kazandılar.

(GF-ÖS-Y)



10.01.2017 13:48:11 TSI

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