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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Eşkinat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 13:46
Başkan Eşkinat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
Başkan Eşkinat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Süleymanpaşa'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltıda Süleymanpaşa Belediyesinin 2016 yılı faaliyetleri bir sunumla basın mensuplarına aktarılırken, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Basının önüne konan engellerin kalkmasını diliyorum"
Eşkinat, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılıyorsa da aslında gazeteciler her gün çalışıyor ve gazeteciler çok önemli bir görev yapıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Anayasa görüşmeleri ile ilgili haber alamamamız bile Türkiye'de basın özgürlüğünün ne kadar sansüre tabi olduğunun göstergesidir. Gerek sizlerin çalışmalarında, gerekse haber alma özgürlüğünüzde önünüze konan bütün engellerin en kısa zamanda kalkması dilekleriyle ben yine de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Aylık basın toplantıları düzenleyeceğiz"
Son günlerde yaşanan yoğun kış şartlarına da değinen Eşkinat, "Ülkemiz olağanüstü koşullardan geçtiği gibi iklim de olağanüstü şartlarda seyrediyor. Tekirdağ inanılmaz bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Tuzlama araçlarımızın tuzlama sistemleri dondu. Çöp toplama araçlarımızın hidrolik sistemleri dondu ve çöpler elle toplanmak zorunda kaldı. Ama bu gelip geçici. Hava muhalefetinin gelip geçici olduğu gibi Türkiye'nin üzerindeki kara bulutların da geçici olması dileklerimle tekrar sizin gününüzü kutluyorum. Bu arada yıl boyunca düzenli olarak aylık basın toplantılarıyla devam edeceğiz ve sizi bilgilendirerek sorularınızı yanıtlayacağız" açıklamasında bulundu.

2016 yılı faaliyetleri sunumu ilgiyle izlendi
Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak tarafından yapılan sunumla basın mensuplarına aktarıldı. Kahvaltıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eşkinat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Big Mamma's Restaurant'ta gerçekleştirilen kahvaltıya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Berkay Çakır, Hulusi Özocak ile Mehmet İşsever de katılırken, Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Kahvaltı programı sonrası katılım gösteren gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
(YG-Y)

10.01.2017 13:50:52 TSI
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