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Ordu'da "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü", Ordu'da da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince bir otelde ortaklaşa düzenlenen "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama etkinliğine, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Nurullah Yaldız, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şahin Sevinç, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Radyo Televizyon Gazeteciler Dernek Başkanı Birol Yılmaz, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci ile Ordu'da görev yapan gazeteciler katıldı.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü", dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, 10 Ocak tarihinin aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlandığını hatırlattı.

"Basın demokrasinin temelidir" diyen ve 15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe kalkışması sırasında basının özverili çalışmasına vurgu yapan Vali Balkanlıoğlu, "Siz basın mensuplarımız sayesinde dünyada birçok iyi şeyler yapılıyor" diye konuştu.



"Basın eleştirebilir"

Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Basının eleştiri yönü de olacak. Halktan gelen istek, talep ve şikayetleri sayfalarında yansıtacaklar. Basın, iletişim köprüsüdür. Televizyonlarımızı açıyoruz, radyomuzu dinliyoruz, gazetelerimizi okuyoruz ve dünyanın dört bir yanından haberdar oluyoruz. Savaş muhabirlerimiz var. Çatışmaların arasında kalıp şehit olan, rehin alınan, kaçırılan, öldürülen gazetecilerimiz var. Bizlere haberleri ulaştırmak için zor şartlar altında fedakarca çalışıyorlar. Emeğinizin karşılığını bazen alamadığınız durumlar da oluyor. Halkımızın bilgi alma hakkını yerine getiriyorsunuz" dedi ve basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



"Basın mensupları bizim mesai arkadaşımızdır"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Basın mensupları bizlerin mesai arkadaşlarıdır. Bizim, Ordu'da yatırımlara bakılırken basın olmazsa, medya olmazsa bunun kitleleri ulaşması konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Biz her halükarda basınla ittifak halinde çalışmak mecburiyeti içerisindeyiz. Ben basın mensuplarımızın ne kadar zorluklarla mücadele ettiğinin bilinci içerisindeyim. Yerel yöneticiler olarak biz de elimizden geldiği kadar Basın İlan Kurumunun vermiş olduğu kategoriler çerçevesinde yerel basınımıza her alanda destek olmanın gayreti içindeyiz. Daha önceki dönemlerde farklı farklı gruplar tarafından bu tür toplantılar yapılıyordu. Biz sayın Valimizle ve Altınordu Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm basın mensuplarını tek çatı altında toplayacak bir organizasyon yapalım dedik. Bu çerçevede bugün burada Ordu'daki bütün ilçelerimizde bulunan basın mensuplarımızla birlikte, kamu olarak böyle bir program yapmayı tercih ettik" diye konuştu.

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama etkinliği, programa katılan basın mensuplarına günün anısına hazırlanan hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

(MAK-SLH-Y)



10.01.2017 13:50:55 TSI

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