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Genel Sekreter Yaşar'dan ilçe ziyareti



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde denetimlerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

İlçe gezilerine devam eden Genel Sekreter Mehmet Yaşar, bu kez de Çaldıran'da denetimlerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerde incelemeler yapan Yaşar, ilçede VASKİ'ye ait bir tahsilat veznesinin olmadığı bilgisini aldı. İlçede su tahsilatı yapılmadığı gibi, imar kanunu uygulanmadığı için ruhsatlı bina sayısının çok az olduğu, bazı su hatlarının ise binaların altında kaldığı ve arıza durumunda müdahale edilemediği bilgisine ulaşan Yaşar, "Erciş hariç diğer ilçelerde personel ve kiralık VASKİ binaları olmasına rağmen, maalesef hiç tahsilatımız olmamış. Belediye olarak giderimiz fazla olmasına karşın, bir gelir elde edemiyoruz. Aynı şekilde itfaiye bakımından da çok gerilerde olduğumuzu gördük. Bilhassa kış mevsiminde suyun donma riskine karşın, itfaiye araçları genellikle boş bekletiliyor. Yangın anında büyük risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kadrolu itfaiyeci erlerinin yerine hizmet alımı personellerinin istihdam edilmiş olması da doğru değildir. Çalışan personellerin yüzde 80'i hizmet alımı. Büyükşehir birimlerinin her biri farklı adreslerde ve kiralık binalarda hizmet veriyor. VASKİ, yol yapı ve itfaiye birimlerinin bir arada bulunması sağlanmalıdır" dedi.



"Yılların ihmali şimdi ortaya çıkıyor"

Yaşar, ilçelerin yıllardır birikmiş sorunlarının büyükşehirle daha net gün yüzüne çıktığını belirterek, "İlçeler adeta büyükşehire devredip bu sorunlardan sıyrılmışlar. Büyükşehir öncesinde ilçe belediyeleri nasıl bir anlayışla hizmet vermişler anlamakta zorlanıyorum. Sağlıklı bir itfaiye binası dahi yapılmaz mı? Su şebeke hatlarının binaların altında kalmasına nasıl müsaade edilmiş, bunu da anlamak mümkün değil. Tek su vanalı Saray ilçesinden sonra Çaldıran ilçesinde su şebeke hatlarının binaların altında kaldığını da öğrenmiş olduk. Binaların altında kalmış su şebekesinde arıza meydana gelmesi durumunda nasıl giderilebilir ki. Buna müsaade eden yöneticileri Allah'a havale ediyoruz. Adeta her şeye yeniden baştan başlamak gerekiyor. Neresinden tutarsanız dökülüyor. Ciddi revizyona gitmemiz icap eder. Halk çözüm bekliyor, bahanelerin arkasına sığınmadan beklenen hizmetleri ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. Yapıların yüzde 90'nı ruhsatsız. Bu da su abonesi yapılmasına engel" ifadelerini kullandı.



Yol Yapım Bakım Başkanlığı ekiplerine teşekkür

Ziyaret ettiği ilçelerde, Yol Yapım ve Bakım Daire Başkanlığına ait şantiyelere de uğrayan Yaşar; denetimli ve düzenli kar temizliği yapan ekiplerle bir araya geliyor. Kar temizleme konusunda vatandaşın imdadına koşan ve 24 saat esasına dayanarak çalışan personellere ve Yol Yapım Daire Başkanı Sahip Görendağlı'ya teşekkür eden Yaşar, "İlçelerimizin mahalle yollarının kapanmaması için zamanla yarışan ve bilhassa taşımalı eğitimin verildiği güzergahları zaman geçirmeden açan ekiplerimiz, tüm mahalle halkının da büyük takdirlerini almışlardır. Ekibimizi bu başarılarından dolayı tebrik ederim. Halkımızın memnuniyetini kazanmak en önemli şiarımızdır" şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Mehmet Yaşar, daha sonra Erciş ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Erciş'de Otobüs Hareket Garajı alanı için tahsis edilecek yeni sahalarda incelemelerde bulunan Yaşar, "Bunun için en uygun yer arayışımız sürüyor. Bir iki alternatif alan var, yapılacak araştırmalardan sonra Erciş'e daha güzel, modern bir otobüs hareket sahası yapmış olacağız. Şehir için taşımacılık yapan belediye otobüslerimizin toplanma merkezi olacak ve bu yerin altyapısını oluşturmak için teknik incelemeler sürüyor. Erciş ilçesinde yeni bir mezbaha yapılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçelerde olduğu gibi Erciş ilçesinde de birimler farklı alanlarda hizmet vermekte. Bu dağınıklığı gidermemiz lazım. Van şehir merkezindekiler ne hizmet alıyorsa, bu yerleşim yerlerimiz de aynı hizmeti görecekler. İlçelerimiz belediyemizin imkanları çerçevesinde bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'ın ilçelerdeki incelemelerinde İşletme ve İştirakler, Fen İşleri, Yol Yapı, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı, İtfaiye ve Ulaşım daire başkanları eşlik etti.

(MSA-Y)



10.01.2017 13:51:55 TSI

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