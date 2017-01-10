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Medical Park Elazığ Hastanesi, çalışan gazetecilerle bir araya geldi



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ELAZIĞ (İHA) - Medical Park Elazığ Hastanesi idarecileri, çalışan gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle, Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Sedan Özkan ve Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, kentte görev yapan gazeteciler için organize ettikleri programla bir araya geldi. Programda Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, "Basında çalışan tüm gazeteci arkadaşları tebrik ediyorum. Çok özveri isteyen bir meslek. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Buna rağmen millet olarak basının desteğini bekliyoruz. Emekçi gazetecilerimiz var. Üzerinize çok yük düşüyor. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.

Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise, "Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, çözümünde sunmuş oldukları önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlarım. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza Medical Park ailesi olarak, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni eder, birlik ve beraberliğimizin artarak devam edeceği daha nice güzel yıllar dilerim" diye konuştu.

(HİV-MP-Y)



10.01.2017 13:56:44 TSI

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