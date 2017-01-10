10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 Salı, 13:54
CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
- Kiraz: "Daha özgür ve bağımsız hareket edebilmelerinin şartları sağlanmalıdır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazetecilerin daha özgür ve bağımsız hareket edebilmelerinin şartlarını sağlamalarıdır" dedi.
Gazetecinin ne kadar özgür ve bağımsız hareket ederse, halkın haber alma hakkının da kadar şeffaf sağlayabileceğine dikkat çeken Kiraz, "Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü çalışan gazeteciler her durumda, her türlü şartta halkın haber alma hakkını sağlamak açısından önemli bir görev üstleniyorlar. Gazeteci ne kadar özgür ve bağımsız hareket ederse, halkın haber alma hakkını bir o kadar şeffaf bir şekilde sağlamış olurlar.
Bu yüzden siyasetçilere düşen en önemli görevlerden birisi de basının, basın temsilcilerinin, gazetecilerin daha özgür ve bağımsız hareket edebilmelerinin şartlarını sağlamalarıdır.
Bu duygularla şahsım ve temsil ettiğim Partim, Cumhuriyet Halk Partisi adına bütün çalışan, çalışamayan gazetecilerimizin gününü yürekten kutluyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 13:59:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Toprak: &quot;Kamu vicdanının sesi olmaktadırlar&quot;
YEREL

VALİ TOPRAK: "KAMU VİCDANININ SESİ OLMAKTADIRLAR"
Kubbe Dağı artık geçit verecek
YEREL

KUBBE DAĞI ARTIK GEÇİT VERECEK
Malatya'da terör operasyonu
YEREL

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU
Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı
YEREL

KALP HASTALARINA SOĞUK HAVA UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ:
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPACAK
Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TES TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ
Kemal Deniz : &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

KEMAL DENİZ : "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİNDEN ÇAKIR'A ZİYARET
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI
Başkan Gürkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
MGTC Başkanı Deniz: &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

MGTC BAŞKANI DENİZ: "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDI
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EVİ YANAN MERSEDES KADİR'E YARDIM ELİNİ UZATTI
Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

ÇAKIR STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Darende'den Halep'e 5 tır yardım
YEREL

DARENDE'DEN HALEP'E 5 TIR YARDIM
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİSİKLET TURU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki teröre tepki mitingi
YEREL

MALATYA'DAKİ TERÖRE TEPKİ MİTİNGİ
olat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

OLAT 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ