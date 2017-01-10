10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı

10 Ocak 2017 Salı, 13:56
2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Durankaya beldesi zirvesinde 2 metre karda mahsur kalan bir at, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Hakkari'ye 20 kilometre mesafede bulunan ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Durankaya beldesinde, sonbahar aylarından beridir kayıp olan birçok attan haber alınamadığı belirtildi. Kayıp atlardan bir tanesi, köylüler tarafından 2800 rakımlı Durankaya beldesi Bınmizit zirvesinde bulundu. Kara saplanan ve burada ayrılamayan at, belde sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı.
Kurt saldırısı sonucu sağ ayağında yara bulunan at, beldeye ulaştırıldı. Henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen atın tedavisi sürerken, kayıp diğer atların bulunması içinde belde sakinlerinin 2800 rakımda arama çalışmaları devam ediyor.
(FT-MSA-Y)

10.01.2017 14:00:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik'ten öğrencileri &quot;ısıtan yardım&quot;
YEREL

MEHMETÇİK'TEN ÖĞRENCİLERİ "ISITAN YARDIM"
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
YEREL

HAKKARİ İL YATIRIM KOMİTESİ TOPLANTISI
Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve giyim desteği
YEREL

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI VE GİYİM DESTEĞİ
Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
YEREL

HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ
Şemdinli'deki patlamada hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Bulduğu cisim elinde patlayan 5 yaşındaki çocuk öldü
YEREL

BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Hakkari ekibinden bölge birinciliği
YEREL

HAKKARİ EKİBİNDEN BÖLGE BİRİNCİLİĞİ
Hakkari'de askerlerle vatandaş halay çekti
YEREL

HAKKARİ'DE ASKERLERLE VATANDAŞ HALAY ÇEKTİ
Hakkari'de yol tuzlama çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE YOL TUZLAMA ÇALIŞMASI
Hakkari'de bir köpek donarak telef oldu
YEREL

HAKKARİ'DE BİR KÖPEK DONARAK TELEF OLDU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU