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Eskişehir'de "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyası



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyasına büyük destek gördü.

Eskişehir'de, Suriye'de yaşanan savaş dolayısıyla yaşam mücadelesi veren insanlar için başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyası kapsamında, 585,5 ton un, 4 bin 35 litre sıvı yağ, 27,75 ton kuru bakliyat, 26,65 ton soğan, 2 bin 38 kilogram şeker, 11,35 ton makarna ve 3 TIR dolusu muhtelif gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi gönderildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Suriyelilerin kış mevsimi dolayısıyla ısınma problemine çare olmak için başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyasının, battaniye ve benzeri malzemeler olarak şubat ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'nün sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilecekleri belirtildi.

(İHA-KÇ)



10.01.2017 14:04:09 TSI

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