YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı

Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı



(Fotoğraflı)



Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği (BASODER) üyeleri, karlı havalarda sokak hayvanlarını unutmayarak kırsal alanlara yem ve ekmek bıraktı.

Balıkesir'de kasım ayında kurularak amatör olta balıkçılığı ile uğraşanları bir araya getiren BASODER üyeleri karlı havalarda sokaklarda kalan hayvanları unutmadı. Dernek üyeleri karlı havalarda hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı yaşayacağını düşünerek kırsal bölgeleri yem ve ekmek parçaları bıraktı. Dernek Başkanı Göksal Aktaş, "Her ne kadar ilgi alanımız amatör oltacılık ve balık olsa da doğada yaşayan her canlının hayat düzenine ahengine bir katkısı olduğundan ve hiç bir canlı açlıktan ölmemesi gerektiğini düşünerek dernek üyesi dostlarımız ile elimizden geldiği kadar doğaya yiyecek bıraktık. Balıkesir kırsalında bulunan 5 köye yakın yerlere bıraktığımız yiyeceklerle umarım faydalı olabiliriz" dedi.

(BD-



10.01.2017 14:03:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER