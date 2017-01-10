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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Genel Başkan Çelik'ten İHA'ya ziyaret

10 Ocak 2017 Salı, 14:01
Genel Başkan Çelik'ten İHA'ya ziyaret
Genel Başkan Çelik'ten İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçayır'ın da katıldığı ziyarette Genel Başkan Ayhan Çelik, İHA muhabirleri Nejdet Armağan ve Uğur Ulu ile bir süre sohbet etti. Gazeteciliğin önemine dikkat çeken Ayhan Çelik, "Halkın haber alma özgürlüğü için özveri ile çalışan ve her gün kolayca ulaşabildiğimiz bilgileri bizlere sağlayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarının yaşadıkları zorlukları, harcadıkları çabayı görmemek ve onları bu çabalarından ötürü takdir etmemek mümkün değil" dedi.
"Bu görevde çalışan insanlarımız, tüm sıkıntılara göğüs gererek işlerini yürütmeye devam etmektedir" diyen Çelik, şöyle konuştu:
"Basın mensuplarına en iyi çalışma ortamı hazırlanmalı ve basın mensupları desteklenmelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu vesile ile değerli basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum."
(NA-MSA-Y)

10.01.2017 14:06:33 TSI
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