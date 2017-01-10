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Vali Toprak: "Kamu vicdanının sesi olmaktadırlar"



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar" diye konuştu.

Çalışan gazetecilerin özverilerinin bütün takdirlerin üzerinde olduğunu belirten Toprak, "Güçlü ve gelişmiş bir basına sahip olan ülkelerde, demokrasinin sağlam bir zemine yerleştiğini ve sorunsuzca işlediğini görmek mümkündür. Çünkü bu ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü bir kuvvet olarak basın ortaya çıkmaktadır.

Basın olgusunun temelini teşkil eden gazetecilik ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar.

Şükran ve takdir duygularımla ifade etmek istiyorum ki Türk Basını ihanetin tescillendiği 15 Temmuz hain kalkışması sürecinde devletimizin, milletimizin ve Milli İradenin safında yer tutarak büyük bir özveriyle görev yapan, hainlerin ve işbirlikçilerinin tespit ve tasfiyesinde Devletimizin görevlilerine yardımcı olup halkımızı aydınlatan, meydanlarda dalgalanan al bayrağımızın gölgesinde halkımızla bütünleşip Türk Milleti'nin bir, iri ve diri olduğunu okyanus ötelerinin sinsi suratlarına bir tokat gibi çarpan önemli bir güçtür. Bu gücün değerli bir parçası olan Malatya yerel basını ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının elini de güçlendirmiş, Muhterem Halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmemiz için bizlere farklı bakış açıları kazandırmıştır.

Atatürk'ün "Fazilet Adaları" olarak nitelendirdiği yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, o bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dilidir. Çevresinde olup bitenlerin vatandaşlara doğru ve objektif bir biçimde yansıtılması, halkın düşünce ve taleplerinin yöneticilere duyurulması, ülkenin içinde bulunduğu sorunların ve bu sorunların çözümlerinin görüşülüp değerlendirilmesi, yönetim mekanizmasının kamuoyu adına denetlenmesi gibi önemli görevlerin basının sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.

Bu anlamda halkın "bilme, öğrenme, haber alma" haklarını Muhterem Malatya Halkı adına kullanmakta olan yerel basınımız, ulusal basınımızın ilimizdeki yüksek hacimli kaynağıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.

Basın camiasının aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi-turistik değerlerinin tanıtımına destek oldukları yöreye saygın bir konum kazandırmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli bir görevi daha vardır ki Kayısının Başkentinde hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layığı ile yerine getirdiğini müşahade etmekteyim. Şehrini bilen, şehrinin ruhunu okuyan, değerlerinin muhafazasını vazife kabul eden bir basın gücüne sahip olduğu için Malatya'mızın çok şanslı bir il olduğunu da hassaten belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle, Malatya halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, Aziz Milletimizin gözü kulağı, vicdanının sesi ve Devletimizle arasındaki köprü olan, ilkeli, tarafsız, cefakâr gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(MT-BRN-Y)



10.01.2017 14:08:01 TSI

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