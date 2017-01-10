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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yüreğir Belediyesi Çukurova Kitap Fuarı'nda

10 Ocak 2017 Salı, 14:04
Yüreğir Belediyesi Çukurova Kitap Fuarı'nda
Yüreğir Belediyesi Çukurova Kitap Fuarı'nda
- Çelikcan: "Gelişmiş ülkeler, bilgi birikimlerinin yüzde 55'ini kitap okuma yoluyla kazandı"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çukurova Kitap Fuarı'nın yeni nesle kitap sevgisinin aşılanması, kültüre ve sanata ilgilerinin artması açısından çok önemli olduğunu söyledi.
10. Çukurova Kitap Fuarı'nda Yüreğir Belediyesi de yerini aldı. Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde el emeği göz nuru ürünlerin tanıtıldığı standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılışına katılan ve stantları ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çukurova Kitap Fuarı'nın yeni nesle kitap sevgisinin aşılanması, kültüre ve sanata ilgilerinin artması açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Gelişmiş ülkelerin bilgi birikimlerinin yüzde 55'ini kitap okuma yoluyla kazandığını belirten Çelikcan, ''Geri kalmış ülkelerin çoğunun karşılaştıkları sorunların temelinde eğitimsizlik, okumamak, kültür ve sanatla ilgilenmemekten kaynaklanmaktadır. Bunun için Yüreğir Belediyesi olarak ilçemize 11 adet kültürevi ve Adana'nın en büyük kültür merkezini inşa ederek Yüreğirli vatandaşların kültür ve sanatla tanışmalarını sağladık. Buradan her yaştan vatandaşımız faydalanmaktadır. Açılan fuarda ise burada üretilen ürünlerin tanıtılmasını sağlıyoruz. Özellikle uygulamalı olarak yapılan ebru çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin en kolay yolu okumak"
İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolunun okumak olduğunu vurgulayan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Okumak insanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir. Sözcük dağarcığını artırır. Çevresiyle daha iyi diyalog kurmasını sağlar. Bunun için bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'ndan hepimiz faydalanmalıyız'' şeklinde konuştu.
Geçmişimizi değiştiremesek de geleceğimize yön verebiliriz diyen Başkan Çelikcan, ''Tarihte yaşanan olayları en iyi şekilde okuyarak öğrenebiliriz. Geçmişimizde önemli olan olayları değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi okuduğumuz, öğrendiğimiz kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle yön verebiliriz. Kendimizi konumlandırabiliriz" dedi.
Öte yandan, Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde TEOG sınavlarına hazırlanan öğrenciler Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle 10. Çukurova Kitap Fuarı'na götürüldü.
(ELF-Y

10.01.2017 14:08:20 TSI
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