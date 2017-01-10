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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Başkan Çelik'i ziyaret etti

10 Ocak 2017 Salı, 14:04
Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Başkan Çelik'i ziyaret etti
Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Başkan Çelik'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Aralarında Katı Atık Birliği kuran Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uygulamalarını örnek almak üzere ilimize geldiler. Belediye Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de ziyaret etti.
Sivaslı belediye başkanlarının ziyaretine Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksun, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan ve Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut katıldı. Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz farklı siyasi partilerden belediye başkanları olarak bir araya geldiklerini ve Katı Atık Birliği oluşturduklarını söyledi. Birlik bünyesindeki belediye başkanları olarak Kayseri Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerinin katı atık ayrıştırma ve depolama tesislerini görmek ve iyi uygulamaları kendi belediyelerinde tatbik etmek için Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Oğuz, "Kayseri Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz bizim için örnek ve rehber belediyeler. Memleketimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanları bizim için duayen." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz ve kabiliyetimizi paylaşmaktan zevk alan ve bu tecrübenin paylaştıkça çoğaldığını bilen bir belediyeyiz" diye konuştu. Büyükşehir'in tecrübelerini pek çok belediyeye aktardıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Bizim şirketimiz olan KCETAŞ'ın Genel Müdürü önceki dönemde Enerji Bakanlığı'nı üstlendi. Belediyemizden mezun olan arkadaşlar bürokraside etkin görev aldıkları gibi hükümette de görev alıyorlar. Bu da belediyemizin ne derecede başarılı olduğunun göstergesi. Bürokrasinin her kademesinde bizden arkadaşları görmek mümkün. Bildiğimizi paylaşma anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Hemen her hafta farklı belediyelerden gelerek çalışmalarımızı takip ediyorlar. Ulaşım A.Ş.'miz büyükşehirlere danışmanlık yapıyor. Bu da bizi son derece memnun ediyor." diye konuştu.
(SK)

10.01.2017 14:08:21 TSI
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