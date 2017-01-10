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Gençlik liderleri gazetecileri unutmadı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan ve gençlik liderleri 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü unutmadı.

Müdür Harun Turhan ve Gençlik liderleri Fatih Demirkol ile Habibe Ayten Urasoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri programda gazetecilere karanfil takdim etti. Program dahilinde yapılan kahvaltının ardından ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan ile Gençlik liderleri gazetecileri tek tek tebrik ederek gazeteciler günlerini kutladı. Gazeteciler ise ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.

(YE-SK)



10.01.2017 14:10:19 TSI

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