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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Gençlik liderleri gazetecileri unutmadı

10 Ocak 2017 Salı, 14:09
Gençlik liderleri gazetecileri unutmadı
Gençlik liderleri gazetecileri unutmadı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan ve gençlik liderleri 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü unutmadı.
Müdür Harun Turhan ve Gençlik liderleri Fatih Demirkol ile Habibe Ayten Urasoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri programda gazetecilere karanfil takdim etti. Program dahilinde yapılan kahvaltının ardından ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan ile Gençlik liderleri gazetecileri tek tek tebrik ederek gazeteciler günlerini kutladı. Gazeteciler ise ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.
(YE-SK)

10.01.2017 14:10:19 TSI
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