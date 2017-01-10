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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:

- ''Basın denetim mekanizmasıdır''



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeni ile Niğde'de görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Özgür Körükçü, Abdullah Uçgun, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alpaslan Başaran, Niğde Gazeteciler Birlik Başkanı Hayrettin Yenel, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Şerife Türkeş, Kurum Müdürleri, Gazete Sahipleri, Ajans Temsilcileri ve Muhabirler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiler.

Düzenlenen programda yazılı ve görsel basın mensuplarının tek tek çalışan gazeteciler gününü kutlayan Vali Peynircioğlu, "Basın, demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesidir." dedi.

Basının ne kadar güçlü olursa demokrasinin o kadar güçlü olduğunu söyleyen Vali Peynircioğlu konuşmasında şunları söyledi; "Ben, yerel basını en az ulusal basın kadar önemsiyorum. Çünkü yerel basın deyince yeri geldiğinde ulusal basına göre çok daha bağımsız olabilir. Ülkemizde de yerel basınımız büyük ölçüde gelişmiştir. Özellikle bazı bölgelerde çok gelişmiş durumdadır. İnşallah yerel basının gelişmesiyle işlerin çok daha iyiye gideceğine inanmaktayım. Çünkü basın aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır. Halkı aydınlatmanın, doğru bilgilendirmenin yanı sıra bürokrasinin, siyasilerin, iş adamlarının, esnafların ve hatta normal vatandaşların üzerinde bir denetim mekanizması görevini görür. Çünkü bizler ülke olarak millet olarak basına önem veririz. Öyle olunca basının yaptığı haberler bir denetim işlevindedir. Bu da işlerin daha iyi yürütülmesini sağlamak açısından ve demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir." dedi.

Gazetecilikte eğitimin önemine değinen Vali Peynircioğlu, "Diğer meslek guruplarında olduğu gibi basın sektöründe de eğitim tabi ki çok önemli bir yere sahiptir. Fakat gazetecilikte bir diğer önemli unsur ise sahada çalışmaktır. Neticede teori kadar pratikte çok önemlidir. Okulda her şey öğrenilemez. Bir takım şeylerin görerek yaşayarak öğrenilmesi gerekmektedir. Ben bu anlamda yerel basınımızın çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Ülke olarak yalnız basında değil her alanda büyük bir gelişme sağladık. Tabi ki ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla binlerce yıldır sıkıntılı bir coğrafyadadır. Terör nedeni ile şehitlerimiz oluyor. 15 Temmuz tarihinde ülkemizin gördüğü en büyük hainliğe şahit olduk. Gerek FETÖ/PDY, gerek PKK, gerek DAEŞ gibi farklı farklı terör örgütleri ile ülkemiz mücadele etmektedir. Tüm bunlara rağmen ülke olarak iyiye gittiğimizi düşünmekteyim. Şuanda FETÖ'cü hainlerin ordumuzdan ve emniyet teşkilatımızdan temizlenmesiyle o teşkilatımız kendi benliklerine döndüler ve çok daha güçlü hale geldiler. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan ülkemizi çok daha güzel günlere hep birlikte götüreceğimize inanıyorum. Bu vesile ile tekrar hepinizin gazeteciler gününü tekrar kutluyorum." şeklinde konuştu.

(YE-SK)



10.01.2017 14:10:43 TSI

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