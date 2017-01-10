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Forum Muş'tan tüm ürünlerde yüzde 50 indirim



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'ta faaliyet yürüten bir AVM, piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle etiket satış fiyatını yarı yarıya düşürdü.

Muş'un en büyük alışveriş merkezlerinden (AVM) biri olan Forum Muş, tüm ürünlerde yüzde elli indirime gitti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği indirimli ürünler kapış kapış tükeniyor. Bay, bayan ve çocuk giyiminde başlatılan kampanya ise, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Forum Muş yetkilisi Ercan Korkmaz, vatandaşların kış aylarında büyük oranda giyim ihtiyacı olduğunu ve indirime gittiklerini söyledi.

Muş'ta kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Korkmaz, "İlimizde vatandaşlarımız soğuk ve çetin geçen kış şartları nedeniyle giyim alanına yöneliyor. Ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin zamanı olduğunu ve herkesin birbirine samimiyetle yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte birbirimize destek olmamız gereken zaman içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek adına böyle bir kampanya başlattık. Bizlerde vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yararımız dokunsun diye etiket satış fiyatlarımızda yüzde 50'ye varan indirim başlattık. Başlattığımız bu indirimle birlikte hem vatandaşın duasını hem de birlikteliğimizi gösterdik. Bay, bayan ve çocuk giyim ürünlerimizin tamamında başlattığımız indirim kampanyamız halen devam ediyor. Tabi ki bu kış sezonunda tüm vatandaşlarımızı mağazamızda görmeyi isteriz. Doların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımıza bir nebze de olsun faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



10.01.2017 14:12:17 TSI

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