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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aksoy; "Gerçek gazeteci demokrasinin güvencesidir"

10 Ocak 2017 Salı, 14:10
Aksoy; "Gerçek gazeteci demokrasinin güvencesidir"
Aksoy; "Gerçek gazeteci demokrasinin güvencesidir"

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Eğitim-Bir-Sen-Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Eğitim-Birsen-Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, mesajında; "Basın, halkın doğru bilgi alması, aktüel gelişmelerden haberdar olması, dünyada olup bitenlerin farkına varabilmesi için elzemdir. Tarafsız,ilkeli, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan medya, demokrasinin önemli kurumlarından ve olmazsa olmazlarından biridir.
Özgür ve tarafsız bir basın, demokratik işleyişin sağlıklı yürümesini sağlamakla, millî iradeyi güçlendirmekle kalmaz; sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunur.
Basın mensuplarının sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin en önemli şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Basın, görevini yaparken, evrensel meslek ilkelerini hayata geçirmeli, kamu yararını, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmalıdır. Bu yaklaşım,basına güveni sürekli kılacağı gibi, basının itibarını da daha yukarıya taşıyacaktır.
Bu tarz bir duruşa ve yaklaşıma 15 Temmuz gecesinde şahitlik ettik. Demokrasiden, millî iradeden, özgürlüklerden yana olan medyanın önemi ve gerekliliği, ihanet şebekesinin 15 Temmuz'da başlattığı darbe ve işgal girişimi sırasında net bir şekilde görülmüş; darbe girişimini püskürten milletin alanlara çıkmasında yaptığı olumlu yayınlarla önemli bir rol üstlenmiştir. Bu vesileyle, milletimizin o destansı duruşuna ve mücadelesine yaptığı haberlerle katkıda bulunan bütün basın mensuplarına teşekkür ediyor, bu duruşlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz.
Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları onca zorluğa rağmen fedakârlıkla sürdürmektedir. Mesleğin yıpratıcı ve çetin şartlarına karşın dünyanın farklı bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, can güvenliklerini de tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazeteciler gerçekten saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak eden bir anlayışla görevlerini yerine getirmektedir.
Çalışan gazetecilerin haklarının korunması, daha iyi imkânlara kavuşturulmaları, güzel şartlarda hayatlarını, mesleklerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacaktır.Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi son derece önemli bir görevi yürüten basın çalışanlarına, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısından da önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele takdire şayandır. Ancak sendikal örgütlenme oranının düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır.
Eğitim-Bir-Sen olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını diliyoruz.
Basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor, basın mensuplarının tekrar 'bayram' yapmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)

10.01.2017 14:13:21 TSI
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