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Başkan Duruay'dan, Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için yayınladığı mesajında şunları kaydetti: "İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getiren, her türlü şartlar altında görevini yapan, kendine doğru, tarafsız ve ahlaklı bir meslek ilkesi edinmiş, mesai kavramı gözetmeksizin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

(AYŞ-SO-Y)



10.01.2017 14:17:22 TSI

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