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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Başkan Atilla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:13
Başkan Atilla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Başkan Atilla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yayınladığı bir mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin demokrasinin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirten Atilla, özgür medyanın demokrasiyle birlikte var olabileceğini söyledi. "Bu nedenle demokrasimize ve basın özgürlüğüne sahip çıkmamız gerekmektedir" diyen Atilla, toplumun haber alma hakkının en önemli temsilcisi konumundaki basın sektörü çalışanlarının büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri mesleklerinin yılın sadece bir gününde değil, her gün önemle hatırlanması gerektiğini kaydetti.

"Her zaman basın mensuplarının yanındayız"
Basının "milletin müşterek sesi" olduğuna dikkat çeken Başkan Atilla, "Halkımızın doğru ve tarafsız haber almasında çok önemli bir görevi olan basın mensuplarımızın bu zor görevi yerine getirirken, her zaman yanındayız. Basın mensuplarımızın bu mutlu günlerinde onları tekrar tebrik ediyor ve kutsal vazifelerinde başarılar diliyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

10.01.2017 14:17:25 TSI
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