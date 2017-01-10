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Ziraat Mühendisleri, tarımsal eğitimin 171. yılını kutladılar



(Fotoğraflı)



Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Üyeleri, Türkiye'de tarımsal eğitimin başlamasının 171'inci yılını, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri törenle kutladılar.

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Üyeleri, tarımsal eğitimin 171'inci yılını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiler. Törende, Mersin Şube Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende daha sonra bir konuşma yapan Şube Başkanı Karaoğlu, Türkiye'de tarımsal eğitimin 1846 yılında İstanbul'da kurulan Ziraat Mektebi ile başladığını belirtti. 1891 ve 1893 yıllarında Bursa ve İstanbul'da açılan okullar ve Cumhuriyet döneminde 1933 yılında kurulan Ziraat Yüksek Enstitüsü ile eğitimin yaygınlaştığını anlatan Karaoğlu, günümüzde çoğunluğu ziraat fakültesi adı altında tarım ve doğa bilimleri, tarım teknolojileri isimleri altında toplam 38 adet ziraat fakültesi kurulmuştur" dedi.

Günümüzde tarım sektörünün ülkenin beslenme gereksinimini karşılamanın yanı sıra halen yüzde 23-25 oranında istihdam sağladığına dikkat çeken Karaoğlu, dünya ülkeleri arasında en fazla stratejik öneme sahip sektörlerin başında arımın geldiğine işaret etti. Bunun en önemli sebeplerini, dünya nüfusunun artmaya devam etmesi, küresel ısınma, su kaynaklarının kıtlığı ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması olarak sıralayan Karaoğlu, "Türkiye'nin geleceğinin halen önemli oranda tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine bağlı olduğunu düşündüğümüzde, tarımsal üretim, araştırma ve geliştirmeye olanaklar ölçüsünde daha fazla yatırım yapılmalıdır" diye konuştu.

(KYM-Y)



10.01.2017 14:17:41 TSI

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