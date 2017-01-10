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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Vali Kamçı 2016-2017 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirleri açıkladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:17
Vali Kamçı 2016-2017 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirleri açıkladı
Vali Kamçı 2016-2017 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirleri açıkladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, kış mevsimi süresince olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.
Vali Kamçı, kentte meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları esnasında tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışacağını ifade ederek, geçen haftalarda yapılan toplantıda olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirlerin gözden geçirildiğini söyledi.
Şehir içindeki cadde ve sokaklarda, tüm mahallelerde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanlıklarının mevcut karla mücadele araçları ile kar temizliği ve yol açma çalışmaları yapacaklarını ifade eden Vali Kamçı, diğer kurumların yapacakları çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
"Kış mevsimi süresince olumsuz hava koşullarında doğabilecek olumsuzluklara karşı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kullanacakları araçlarının kışlık bakamlarını yaptıracak, olumsuz hava şartlarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.
KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İl genelinde sorumlu olduğu Devlet Karayolları ve İl yollarında olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek durumlarda elindeki karla mücadele araç ekipman ve personelleri ile gerekli çalışmaları yapacak, havanın kar yağışlı olması durumunda Kayseri, Malatya, Sivas, Ankara, Nevşehir, Niğde, Yozgat (Boğazlıyan), Kuzey Çevre yollarında belirtilen güzergahlarda sürekli kar temizleme ve tuzlama araçlarını göreve halde bulunmalarını sağlayacak, İlimizi diğer illere bağlayan Devlet karayolları üzerinde uygun görülecek yerlerde tuz depolama yerleri yapılması içen gerekli çalışma yapacaktır.
DSİ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İl genelinde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı resmi hizmetlerde kullanılan iş makineleri ile ihtiyaç duyulması halinde, karla mücadele çalışmalarına katılan diğer resmi kurumlara yardımcı olacaklardır.
METEOROLOJİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kış mevsimi süresince yağmur, kar yağışı, tipi vb. durumlarda hava tahmin raporlarını bir gün önceden Karayolları 6.Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan Belediye Başkanlıklarının Karla Mücadele birimlerine, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ve Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne faks yoluyla bildirecektir.
Ayrıca Pınarbaşı-Göksun yolu dokuz dolambaç geçidi, Pınarbaşı-Gürün yolu Mazı kıran geçidi, Yeşilhisar-Niğde yolu Araplı geçidi, Kayseri-Sivas yolu Beştepeler geçidi gibi özel durumlu bölgelerle ilgili hava tahmin raporları kış mevsimi süresince Karayolları 6.Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik kazaları ve olumsuz hava şartlarına karşı İl merkezinde ve İlçelerde kullanılan ambulansları 112 acil servis olarak görevli mevcut personeli ile sağlık hizmeti verecektir. İl Sağlık Müdürlüğü emrindeki ambulansların yetersiz kaldığı durumlarda ilimizde hizmet veren Özel Hastanelerin ve diğer kuruluşların ambulanslarından faydalanılması için gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İl genelinde meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarında ihtiyaç duyulması halinde kurtarma ekiplerinden faydalanılacaktır.
KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş
Kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarında elektrik ağlarını sürekli kontrol ederek elektrik kesintisine karşı ivedilikle gerekli önlemleri alacaklardır.
ÖZEL KURULUŞLAR
Kamuya ait mevcut araçların yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyaç halinde özel ve tüzel kişilere ait çekici, kurtarıcı ve vinçlerden yararlanılacaktır.
HABERLEŞME, DİĞER İLLERLE KOORDİNASYON VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
İlimizi diğer illere bağlayan Devlet Karayolları üzerinde olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek yol kapanma durumlarında;
D300-18 kod numaralı Kayseri-Malatya Devlet Karayolu kapanması durumunda, Mimar Sinan Köprülü kavşağından şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bölge TrafikDenetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol araç trafiğine kapatılarak bu istikametten gelen sürücülerin Kayseri-Sivas yolu istikametine yönlendirilerek Bünyan üzerinden Pınarbaşı istikametine D260-11 ve 38-08 kod numaralı İl yolu üzerinden gitmeleri sağlanacaktır.
D300-17 kod numaralı Kayseri-Nevşehir yolu (Avanos) Devlet Karayolu kapanması durumunda Boğazköprü den bu istikamete gidecek araçların D260-10 kod numaralı Ankara yolu üzerinden Himmetdede-Kalaba Devlet karayolu istikametine gönderilmeleri sağlanacaktır.
Ankara-Kayseri istikametinden Malatya-Sivas istikametine gidecek araçlardan, Boğaz köprü istikametini kullanacak olanlar, bu istikamette olumsuz durum bir olduğunda zorunlu olarak D300-17 kod numaralı Devlet Karayolunun devamı olan Kuzey Çevre Yolunu, aynı şekilde Sivas-Malatya istikametinden gelenlerde Şehir merkezi istikametine gönderilmeden aynı güzergahı kullanmaları sağlanacaktır.
D260-10 kod numaralı Kayseri-Ankara Devlet Karayolu kapanması durumunda Boğaz köprüden itibaren D300-17 kod numaralı Nevşehir (Avanos) istikametine gönderilmeleri sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen Devlet Karayollarında alınan tüm tedbirlere rağmen yol kapanma durumu olması halinde görev verilen kuruluşlarca komşu illere derhal bilgi verilerek araç göndermemeleri istenecektir."
(SK)

10.01.2017 14:19:07 TSI
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