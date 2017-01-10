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Bakan Eroğlu'dan Karabük'e 2 gölet müjdesi



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Karabük'ün Eskipazar ilçesine 2 adet gölet yapılacağı açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Eskipazar Haslı ile Ova gölet ve sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Eskipazar Haslı ile Ova Gölet ve Sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı.

Orman ve Su İşleri BakanıProf. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Eskipazar Haslı göleti ve sulaması ile 2 bin 500 dekar, Ova göleti ve sulaması ile de 5 bin 500 dekar araziye su temin edilecek.

(YE-YE-Y)



10.01.2017 14:18:59 TSI

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