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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10 Ocak 2017 Salı, 14:19
Adıyaman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Adıyaman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Eğitim Bir-Sen il Temsilcisi Ali Deniz, Emniyet Müdürü Metin Alper ve Sağlık-Der Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan birer mesaj yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak bir mesaj yayımlayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, "Tarafsız ve özgür basın halkımızın doğru haber alma hakkının en önemli teminatıdır. Bu sebeple basın, yapmış olduğu sorumlu yayıncılık ile toplumun hızlı ve doğru bilgilendirilmesinin yanında kamu çıkarlarının korunması, eğitim ve aydınlatma çalışmalarına da katkı sağlamaktadır.
Böylesine ulvi bir görevi yerine getiren basın mensuplarımızın, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri ile özel hayata saygı çerçevesinde görev yapmaları çok önemlidir.
Bu vesileyle, hem ilimizin hem de ilimizin göz bebeği Adıyaman Üniversitemizin tanıtımına destek olan, özveri ile çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı günler diliyorum" dedi.
Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ise mesajında, "Çalışan gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklar edinmeleri amacıyla 10 Ocak 1961 tarihinde yapılan düzenlemelerle basın mensuplarının önemli kazanımlar elde etmişlerdir.
Önemli bir çalışma içerisinde olan basın çalışanlarımız, yaygın ismi ile gazetecilerimiz, özellikle de yerel basın çalışanlarımız, görevlerinin önem ve zorluklarına mukabil çalışma şartları olarak maalesef istenilen düzeyde değillerdir. Bu anlamda halkımızın yerel basınımıza daha fazla sahip çıkarak destek olmalarını önemsiyorum. Bu vesile ile basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini şahsım ve Adıyaman Kent Konseyi adına kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise mesajında, "Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları onca zorluğa rağmen fedakarlıkla sürdürmektedir. Mesleğin yıpratıcı ve çetin şartlarına karşın dünyanın farklı bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, can güvenliklerini de tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazeteciler gerçekten saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak eden bir anlayışla görevlerini yerine getirmektedir.
Basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor, basın mensuplarının tekrar bayram yapmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise mesajında, " Kamuoyunu bilgilendirmek için ilkeli, doğru, tarafsız yayıncılık anlayışı ile fedakarca görev yaparak toplumun gözü kulağı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" cümlelerini kullandı.
Sağlık-Der Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan ise mesajında, " Gazeteciler, toplumun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde, ülkenin demokratikleşmesi ve özgürlüklerin geliştirilmesi açısından tartışılmaz öneme haizdir. Gazetecilerimizin ve basının özgürce çalıştığı ve haber yapabildiği, toplumun doğru, tarafsız ve özgürce haber alabildiği ülkelerde, demokratik gelişmelerle birlikte sosyal gelişmelerin de sağlandığını görürüz. Dolayısıyla gazetecilerin en temel ihtiyacı özgür ve hür bir şekilde haber yapabilme şartlarının sağlanması ve özlük haklarının da güvence altına alınmasıdır.
Halkı doğru bilgilendirmek ve aydınlatmak için görevlerinin başında fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(CK-BRN-Y)

10.01.2017 14:21:26 TSI
NNNN

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