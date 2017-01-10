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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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AK Parti Niğde İl Başkanı Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 14:22
AK Parti Niğde İl Başkanı Gazeteciler Günü'nü kutladı
AK Parti Niğde İl Başkanı Gazeteciler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak basın mensuplarının önemli yer tuttuğunu belirten Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birisi özgür ve tarafsız basının varlığıdır. Şeffaf, demokratik ve hür bir ülke olarak hizmette , basın mensuplarının çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde, dolayısıyla da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı vardır. Bu bakımdan basın mensuplarının görevlerini çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz.
Niğde'mizde yayın yapan gazetelerin halkı bilinçlendirmek için maddi ve manevi fedakarlıklarla bu hizmetlerini sürdürdüklerini biliyoruz. Medya hayatımızın önemli bir parçasıdır. Basınımız görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Tarafsızlık, özel hayata saygı, yani doğru haber yapmak basın için yol gösterici değerler olmalıdır. Basın toplumu bilinçlendirmek için yapıcı hareket ettiğinde daha başarılı olacaklarına inanıyorum.Bu vesileyle; tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.''
(YE-SK)

10.01.2017 14:25:58 TSI
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