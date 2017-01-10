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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Alaşehir'in yatırımları konuşuldu

10 Ocak 2017 Salı, 14:23
Alaşehir'in yatırımları konuşuldu
Alaşehir'in yatırımları konuşuldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı makamında ağırladı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Başkan Cengiz Ergün, Alaşehir'e kazandırılacak projeler ve devam eden çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekti. Başkan Karaçoban ise ilçede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardığını belirtti.
(AY-Y)

10.01.2017 14:27:21 TSI
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