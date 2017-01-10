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Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Kent Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa'da görev yapan basın mensupları ile buluştu.

Yunusemre Kent Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Manisa'da görev yapan gazetecileri unutmadı. Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla buluştu. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) Lokali'nde gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Manisa'da görev yapan basın mensupları katıldı. Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Manisa'da basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Manisa'da görev yapan basın mensupları ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ederiz." dedi. Gazeteciler, Türkülerin söylendiği oldukça keyifli geçen etkinliği gerçekleştiren Yunusemre Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

(ÖND-Y)



10.01.2017 14:27:54 TSI

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