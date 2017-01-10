YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Çiçekli'den Genel Sekereter Yaşar'a ziyaret

Kaymakam Çiçekli'den Genel Sekereter Yaşar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'ı ziyaret etti.

Edremit Kaymakam Çiçekli, Genel Sekreter Yaşar'a iade-i ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu.

Genel Sekreter Yaşar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin deneyimden de faydalanarak elbirliği ile güzel hizmetler yapacaklarına inandığını kaydetti. Yaşar, "Bu nazik ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Edremit gibi tarihi ve turistik bir ilçede yapılacak hizmetlere katkı sunmaya hazırız" dedi.

(MSA-Y)



10.01.2017 14:28:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER