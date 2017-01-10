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Bingöl'de araç sayısı arttı



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2016 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 103 artarak 15 bin 719'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bingöl'deki araç sayısı 2016 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 15 bin 719'a ulaştı. Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 57, minibüs sayısı 13, otobüs sayısı 3, kamyonet sayısı 24, motosiklet sayısı 3, özel amaçlı taşıtların sayısı 1, traktör sayısı 2 artarken, kamyon sayısında değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarken, bu artış otomobilde yüzde 0,85, minibüste yüzde 1,04, otobüste yüzde 1,28, kamyonette yüzde 0,53, motosiklette yüzde 0,54, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,51, traktörde yüzde 0,18 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,00 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 6,84, minibüste yüzde 6,92, otobüste yüzde 2,16, kamyonette yüzde 5,82, kamyonda yüzde 0,88, motosiklette yüzde 4,29, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,29, traktörde yüzde 5,83 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 719 taşıt içinde 2016 Kasım ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 719 taşıtın, 6 bin 746'sını otomobil, bin 267'sini minibüs, 237'sını otobüs, 4 bin 561'ini kamyonet, bin 27'sini kamyon, 559'unu motosiklet, 196'sını özel amaçlı taşıtlar, Bin 126'sını ise traktör oluşturdu.

(YA-MP-Y)



10.01.2017 14:28:37 TSI

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