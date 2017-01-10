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Düzce'de Buz Sarkıtları Kırılıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılar ile köprülerde uzun buz sarkıtları oluştu. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında özellikle köprülerde oluşan buz sarkıtlarının tehlikeye neden olmaması amacıyla çalışma başlattı. Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri kürek ve kırıcılarla buzları kırdı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüyen vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlarda geçerken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Bu arada sokakta bulunan kedi ve köpekler için de mama verildi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çeşitli noktalara kedi ve köpek maması döktü.

(TT-AY)



10.01.2017 14:29:31 TSI

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