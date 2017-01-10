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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı, basın ile bir araya geldi

10 Ocak 2017 Salı, 14:28
AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı, basın ile bir araya geldi
AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı, basın ile bir araya geldi
- AK Parti Gebze ilçe Başkanı Hasan Soba:
- "40 yılda devlete sızmış terör örgütünün 40 günde temizlenmesi haksızlık olur"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Kaan Kızıl
Kamera : Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Gebze bölgesinde bulunan gazetecilerle bir araya geldi.
AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Gebze bölgesinde bulunan gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. AK Parti Gebze İlçe binasında düzenlenen basın toplantısına AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, partililer ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"2016 yılı ülkemiz için uzun uzun üzerinde konuşulması gereken bir yıl"
Düzenlenen kahvaltı sonrasında bir konuşma yapan ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü. Bu zor şartlarda çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. 2017 yılının Kocaeli'mize, Gebze'mize, ülkemize ve tüm Gönül coğrafyamıza hayırlar vesile getirsin. 2016 yılı ülkemiz için uzun uzun üzerinde konuşulması değerlendirilmesi gereken bir yıl. Siyaseten baktığınız zaman AK Parti'de bir genel başkan değişikliği, terör olayları ama hepsinin önüne geçen 15 Temmuz süreci oldu. 15 Temmuz 2016'da göz bebeğimiz olan TSK içerisinde ki bir grup hain Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu darbe girişimde hem kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve tüm ülkemizi vatanını milletini seven herkesin, hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesin ortak payda olan vatan için sokağa dökülmesi, tankların önüne yatarak, F-16'lara tokat atarak bu darbe girişimini püskürtmüştür" dedi.

"40 yılda devlete sızmış terör örgütünün 40 günde temizlenmesi haksızlık olur"
Darbe girişiminden sonra bir sürecin başladığını belirten Soba, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bunu milletçe 15 Temmuz akşamı göstermiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşadık. Hainlerin bu darbe girişiminden sonra bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte devam ediyor. 40 yıllık bir mücadele ile 40 yılda devletin bütün organlarına sızmış olan bu terör örgütünün 40 günde temizlenmesini beklemek haksızlık olur. Son hain kalana kadarda bu süreç devam edecektir. Bizde Gebze teşkilatları olarak üzerimize düşeni yerine getirme noktasında hiçbir tereddüdümüz yoktur" şeklinde konuştu.

"Referandumda da halk ne derse o olacaktır"
Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili konuşan Soba, "Bizim ülkemizde günler sürekli sıcak ve yoğun oluyor. Şuan hem teşkilatlar olarak, hem genel merkezimin hem de hükümetimizin gündeminde herkesin bildiği gibi dün başlayan bir süreç var. AK Parti ve MHP tarafından mutabakat sağlanan Anayasa metni önce komisyonda geçtikten sonra dünde mecliste maddeler konuşulmaya başladı. Allah nasip ederse bu ayın sonuna kadar bu süreç tamamlandığında en kısa sürede referanduma gidilecek. Ben şimdiden bu sonuçların ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz ama dua etmeye de devam ediyoruz. Burada MHP'nin saygı değer Genel Başkanına teşekkür ediyoruz. İnşallah meclisten de birlik beraberlikle içerisinde geçtikten sonra referandumda da halk ne derse o olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu Pazar seçim olsa bütün çalışmalarımız hazır"
Yarın seçim olsa AK Parti teşkilatlarının her zaman hazır olduğunu belirten Soba, "Bu süreç içerisinde teşkilatlar olarak her zaman seçime hazırız. Şuan bu Pazar günü seçim var deseler bizim bütün çalışmalarımız hazır. Sandık müşahitlerinden, sandık başkanlarından, okul kat sorumlularından mahalle sorumlularına kadar bütün sistem hazır. Hatta eğitimlere bile başlamış durumdayız" dedi.
Toplantı yapılan soru cevap kısmından sonra sona erdi.
(KK-RFK-Y)

10.01.2017 14:32:42 TSI
NNNN

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