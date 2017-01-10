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Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Ahde Vefa

- Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu, il merkezinde görev yapan basın mensupları ve mesleğin duayenleri ile kahvaltıda buluştu.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği, Menteşe'de görev yapan basın mensupları ve Muğla basının duayenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Müco kahvaltı evinde gerçekleşen buluşmada Muğla basının duayen isimleri Erman Şahin, Tufan Doğu, Hüseyin Nizamoğlu, Ünal Türkeş, Kazım Tokuç ve Rifat Kalakoğlu'na mesleğe katkıları nedeniyle plaket verildi. Kahvaltıya Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu da katıldı

Kahvaltı sonrası günün önemi ile ilgili açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, "Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Gazeteciler ne yazık ki günümüzde de; yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın yasasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Son dönemde tutuklanan, ancak terör ve darbe girişimi ile ilgisi olmayan meslektaşlarımızın durumu da belirsizliğini korumaktadır. Yaşadığımız süreçte kurunun yanında yaş da yanmamalı, suçlu ile suçsuz birbirinden çok iyi ayrılmalıdır. Terör örgütleriyle ve darbe girişimiyle ilgisi olmayan meslektaşlarımızın serbest bırakılmaları ve tutuksuz yargılanmaları en büyük arzumuzdur.

Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir.

Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür" dedi.

DUAYENLER UNUTULMADI

Uzun yıllar Muğla basın sektörüne hizmet veren, yazdıkları yazılar ile Muğla basın camiasına ışık tutan Yeni Muğla Gazetesinin Sahibi Erman Şahin'e, İlkadım Gazetesi Sahibi Tufan Doğu'ya, Hamle Gazetesi Kurucularından Hüseyin Nizamoğlu'na, Devrim Gazetesi Başyazarı Ünal Türkeş'e, Yenigün Gazetesi Yazarı ve uzun yıllar Yeni Asır Gazetesi Temsilciliği yapan Kazım Tokuç'a, Marmaris Postası Gazetesi sahibi Rifat Kalakoğlu'na ve çeşitli gazetelerde spor muhabirliği yapan Yavuz Bektaş'a, Milas'tan Turhan Görgen'e, Bodrum'dan Can Pulak'a, Zeki Özkeskin'e ve Güngör Dalay'a Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından plaket takdim edildi.

(BT-İK)



10.01.2017 14:35:27 TSI

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