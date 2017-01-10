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Büyükşehir ile İŞ-KUR arasında işbirliği protokolü imzalandı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü arasında 31 ilçeye yönelik; girişimcilik kursları, meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kursları ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlarla ilgili kursların açılması protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 2004 yılından bu yana 411 bin kursiyere eğitim veren KOMEK'in her geçen gün büyüdüğünü belirterek, bu süreçte İŞ-KUR ile ortak projeler de yürüttüklerini söyledi. İmzalanan protokol ile 31 ilçede girişimcilik, unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve meslek edindirme kursları açılması konusunda birlikte hareket edeceklerini kaydeden Kılca, KOMEK ve ASEM'leri güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konya Çalışma ve İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş de Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek amacıyla geliştirilen işbirliğinin yeni ufuklar açacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş arasında; işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması, işsizlik sorununun sosyal etkilerinin azaltılması, katılımcıların kendi işlerini kurmaları için gerekli olan sertifikaları vererek iş hayatına girecek girişicileri eğitmeyi amaçlayan protokol imzalandı. KOMEK'lerden sorumlu Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu'nun da hazır bulunduğu protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü arasında girişimcilik kursları, meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kursları ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ile ilgili kursların açılması imza altına alındı.

(AH-Y)



10.01.2017 14:36:27 TSI

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