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AK Parti teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteciler ile bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleştirilen kahvaltıda gazeteciler ile bir araya gelen AK Parti teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel meclis Başkanı İrfan Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, gazeteciler ve parti teşkilatı mensupları katıldı.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, "Bu müstesna günde bizleri kırmayıp bizlerle beraber olduğunuz için şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Mesaimizin büyük bir çoğunluğunu sizlerle geçiriyoruz. Bizlerle her zaman bir aradasınız. İyi ki bugün varmış, sizlerle özel olarak bir arada olduk. Teşkilatım ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir görev yürütüyorsunuz, özellikle Adıyaman şartlarında bu iş biraz daha zorlaşıyor. Her türlü maddi manevi güçlükle mücadele ettiğinizin farkındayız. Elimizden geldiğince bu mücadelede sizlerle beraberiz" dedi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini dile getiren Başkan Dimez, "Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. 2016 yılı çok iyi geçmedi. Terör olayları, bizler gibi sizlerinde yükünü arttırdı. 15 Temmuz gibi acı bir deneyim yaşadık. O geceden itibaren bir ay boyunca meydanlarda bizlerle beraber, vatan için, memleket için, Türkiye'nin geleceği için görevinizi yaptınız. Hem görev hem de bir vatandaş olarak görevinizi yaptınız. Şuanda mecliste yeni hükümet sistemi ve yeni anayasa paketiyle ilgili görüşmeler başladı. Ardından da inşallah nasip olursa, Nisan ayı gibi bir referandum söz konusu olacak. Yine sahada olacağız. Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması adına, 2023, 2051 hedeflerine daha emin adımlarla ilerlememiz adına kendi mecramızda çalışmalarımız devam edecek. Adıyaman hepimizin, Türkiye hepimizindir. Görüş ayrılıkları olsa dahi hepimizin memleketi Türkiye'dir. Adıyaman yerelindeki bazı konularda gösterdiğiniz hassasiyeti biliyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizin söz konusu memleket olunca devam etmesi arzusu içerisindeyim" diye konuştu.

(AHM)



10.01.2017 14:40:11 TSI

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