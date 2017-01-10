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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: 'Erzurum Basını Milli İradenin Sesi'dir'

10 Ocak 2017 Salı, 14:38
Aydemir: 'Erzurum Basını Milli İradenin Sesi'dir'
Aydemir: 'Erzurum Basını Milli İradenin Sesi'dir'
- Aydemir: 'Basın camiamız kahramandır'

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Milletvekili Aydemir, 'Basınımız, 15 Temmuz'da darbeci zihniyete hayır diyerek, sergilediği milli dirayet, heyecan ve azimle 'kahraman' vasfını kazanmıştır. Bu vasıf, küresel ölçekte yalnızca ve yalnızca bizim basın camiamıza aittir'' dedi.
AYDEMİR'DEN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, basının millete ait değerlerin savunucusu, koruyucusu ve vizyona taşıyıcı bir görevi bulunduğunu belirterek, 'Erzurum Basın Camiası bu şerefli görevi 15 Temmuz'da bir kez daha layıkıyla yerine getirmiş, 'Milli İradenin Sesi' olmuştur.' dedi.
ERZURUM BASINININ DADAŞÇA DURUŞU
Milletçe 15 Temmuz'da sergilenen duruşun, tarihin ender kaydettiği bir milli vakarı temsil ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'FETÖ ihanet çetesinin millet iradesini ipotek altına almak için tevessül ettiği darbe girişimi karşısında, fert fert, 'ben varken millet iradesi vesayet altına giremez' diyen ve tarih yazan milletimizin, vurgusu basınımızla ifade bulmuş, özellikle Erzurum'daki basın camiası bu yolda, ülke çapında ilk ses ve ilk haykırış olmuştur.' değerlendirmesini yaptı.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TARİHİ DİRAYETİ
Milletvekili Aydemir, 'Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' şeklinde tarif ettiği duruşu gösteren ve yeni bir milli diriliş destanı kaydeden yüce milletimizin vicdanını seslendiren basınımız, gazeteciliği yalnızca 3'üncü sayfa haberlerine terk eden anlayışı da tarihe gömmüş, böylelikle 15 Temmuz Milli Uyanışının müellifi olmuştur. Milli İradeye önderlik ederek, darbeci zihniyeti hak ile yeksan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli irade konusundaki hassasiyet, öngörü ve dikkatlerini paylaşan, onun tarihimize yön veren destansı dirayet, irfan ve ferasetini bir yol haritası şeklinde takip eden basınımız, 15 Temmuz'da sergilediği milli heyecan ve azimle 'kahraman' vasfını kazanmıştır. Bu vasıf, küresel ölçekte yalnızca ve yalnızca bizim basın camiamıza aittir'' dedi.
BASIN CAMİASI VE MİLLİ ŞAİRİMİZ AKİF'İN TARİFİ
Akif'in Safahat'taki Süleymaniye Kürsüsünde o dönemde matbuat olarak tarif bulan basını,
'Bir ceride ile başlayıverdim va'za/Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza/Medeniyetteki insanlar için matbuat/ Şimdi kürsilerin en yükseği../ ifadeleriyle tasvir ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz, milletimiz için olduğu gibi basınımız için de bir milattır. Basınımızın, milli iradeyi yok etmeye çalışan darbeci ihanete karşı verdiği ve yüz akıyla çıktığı bir sınavdır. Bu sınav sonucunda basınımız Bab-ı Ali olarak kaydedilen yüksekliğini korumuş, ihanete ram olanlar ise ebediyen rüsvaylık ve zillete mahkum kılınmıştır' tespitinde bulundu.
TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE
Milletvekili Aydemir, mesajında, tüm basın camiasının 15 Temmuz'da ortak bir ses, yürek ve vicdan halinde, 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere..' çağrısında bulunduğunu belirterek, 'Tüm basın camiamızın Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, 15 temmuzda kaydettiği duruştan ötürü şükranlarımı sunuyor, hakka vuslat eden tüm gazetecileri rahmet ile anıyorum.' dedi.
(ERZ-AT-Y)

10.01.2017 14:43:24 TSI
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