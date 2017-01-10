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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Standard Profil çalışanlarını eğitimlerle güçlendirmeye devam ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 14:44
Standard Profil çalışanlarını eğitimlerle güçlendirmeye devam ediyor
Standard Profil çalışanlarını eğitimlerle güçlendirmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu'nun Düzce Fabrikası çalışanları 2016 yılına, "İşçi Geliştirme" ve "İlk Kademe Yöneticilik" eğitimleri ile veda etti. Toplamda 1488 çalışanın katıldığı eğitimler ile Standard Profil Grubu, çalışanlarının gelişimine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası çalışanları için Aralık ayının sonunda Düzce Pelemir Otel'de iş güvenliği, bilgi güvenliği ve çevre konularında "İşçi Geliştirme Eğitimi" düzenledi. İş güvenliği temel kuralları, ergonomi, atık ve çevre yönetimi, bilgi güvenliği ve Standard Profil etik kurallarının detaylıca anlatıldığı, toplamda 7 buçuk saat süren eğitime bin 350 çalışan katıldı.
İlk kademe yöneticilik eğitimi
Yine Düzce Fabrikası'nda Üretim Sorumlusu Yardımcısı olarak çalışanlara "İlk Kademe Yöneticilik Eğitimi" düzenlendi. Düzce Çalışma İş Kurumu öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eğitim uzmanları tarafından düzenlenen 2 günlük eğitime 80 Üretim Sorumlusu yardımcısı katıldı. Takım çalışması, liderlik, stratejik düşünme, problem çözme, takım içinde empatik dinleme, motivasyon, geri bildirim, takım içi iletişim alt başlıklarının yer aldığı eğitimle ilgili konuşan Standard Profil Grubu Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel, "Grup olarak eğitime ve bireysel gelişime önem veriyoruz. 2016 yılını bu iki değerli eğitim ile tamamladık. Verimli ve rekabetçi yapımızı, bu gibi eğitimlerle güçlendirmeye 2017 yılında da devam edeceğiz" dedi.
Düzce Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ise Standard Profil Grubu'nun bu eğitim çalışmalarının Düzce'deki diğer işyerlerine de örnek olmasını temenni ettiğini belirterek, "Çalışma hayatında ara kademe yöneticilerin, çalışanlarıyla iletişiminin, çalışma mevzuatı ve endüstriyel ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmaları çok önemli bir konu. Bu konulardaki bilgi eksikliklerinden kaynaklı sorunların Düzce çalışma hayatını pek çok noktada olumsuz etkiliyor. Standard Profil'in yaptığı bu çalışma ile ilk adım atıldı. Diğer firmaların da bu çalışmayı örnek alarak benzer eğitimler düzenleyerek Düzce'nin çalışma hayatının iyileşmesine katkıda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.
1977 yılında kurulan Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bünyesinde faaliyet gösteren Standard Profil, dünya çapında otomobil sızdırmazları üretimi gerçekleştiriyor. Merkez üssü İstanbul'da olmak üzere Düzce'de ve Manisa'da yer alan toplam 3 fabrikasının yanı sıra Standard Profil, İspanya, Fas, Çin, Güney Afrika, Bulgaristan ve Meksika'da faaliyet gösteriyor.
(AY)

10.01.2017 14:47:06 TSI
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