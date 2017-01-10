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Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de bugün başlayan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Bir çok iş yerinin tentesi karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini artıran kar, şehrin bir çok noktasını beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hisariçi mahallesi, Ergenekon Sokak'ta bir çok iş yerinin tentesi yıkıldı. Özellikle giyim mağazalarının olduğu ve vatandaşların da yoğun geçtiği yerde yaralanan olmazken, bir çok esnaf maddi zarara uğradı.

(TS-BD)



10.01.2017 14:47:14 TSI

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