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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı

10 Ocak 2017 Salı, 14:44
Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı
Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonucu evsiz kalan Sorhan ailesine sahip çıktı.
Alacabük Köyü, Kapançatı Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen 2 katlı evden çıkan ve geçici olarak cami lojmanına yerleştirilen Sorhan ailesine, Karadeniz Ereğli Belediyesi yardım elini uzattı.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yangın sonrası kışın ortasında evsiz kalan aileye eşya yardımında bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatı ile Raif Sorhan ve ailesine 2 baza, 2 yatak, 1 yatak odası takımı, gardırop ve bulaşık makinesinden oluşan eşya yardımı yapıldığı belirtildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bünyesinde kurulan gıda ve giyim bankasının ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başladığını ifade etti. Aksoy açıklamasında "İlçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yeni kurduğumuz Gıda ve Giyim Bankası'ndan yardımlarımıza başladık. Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal'ın talimatıyla evi yanan Sorhan ailesine eşya yardımında bulunduk. Bu ailemize ve mağdur olan ailelere bundan sonrada sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
(VK-RFK-Y)

10.01.2017 14:48:14 TSI
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