YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor

Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor

- Teknik Direktör Tekin: "İkinci yarıya hazır bir takım durumundayız"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig takımı (BAL) Yeşilyurt Belediyespor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı 62 Pertekspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'de ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde tamamlayan mavi beyazlılar, 62 Pertekspor müsabakasının hazırlıklarına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde yapılan çalışmada morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Malatya temsilcisinde Pazar günü saat:14.00'da oynanacak 62 Pertekspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Takımdaki son durum ve 62 Pertekspor müsabakasıyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Tekin, "Yeni takım olmamamızın faturası ilk yarının ilk 3 haftasında ağır olmuştu. Tabi bunların hepsinin hesabı yapıldı" dedi.

-"Bu arada sakatlarımız da iyileşti"

Antalya kampından bir birini her şeyiyle tanıyan bir takım olarak döndüklerini ifade eden Tekin, "Kamptan bir birini her şeyiyle tanıyan bir takım olarak döndük. Yeni takım olmamamızın faturası ilk yarının ilk 3 haftasında ağır olmuştu. Tabi bunların hepsinin hesabı yapıldı. Şuan öyle zannediyorum ki, hatalarımızın büyük bir bölümünü geride bırakarak ikinci yarıya başlıyoruz. Tabi kamp süresince iki takviye yaptık. Ama bunun yanında da Erdal gibi bir futbolcuyu da göndermek zorunda kaldık. Tabi her şeyden güzeli bugüne kadar bir sakatlıkla karşı karşıya kalmadık. Bu arada sakatlarımız da iyileşti. Sonucunda bir ahenk içerisinde, bir azim içerisinde ikinci yarıya hazır bir takım durumundayız" diye konuştu.

(MT-BRN-Y)



10.01.2017 14:54:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER