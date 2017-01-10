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Başkan Sekmen'den Veli Hoca'ya Ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin kanaat önderlerinden Veli Velioğlu Hoca Efendi'yi ziyaret etti. Velioğlu Hoca'nın sohbetlerini yaptığı mescitte gerçekleştirilen ziyarette Erzurum konuşuldu. Eski Erzurum'u anlatan Veli Hoca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Veli Velioğlu Hoca Efendi, Başkan Sekmen'e teşekkür ederek, "Allah tüm yöneticilerimize yardım etsin. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Dualar ediyoruz, İnşallah bu günleri atlatacağız. Yöneticilerimize çok iş düşüyor. Başta Şehr-ül Eminimiz olmak üzere halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak telakki eden tüm yöneticilerimize Mevlam yardım etsin. Bu mübarek şehir için taş üstüne taş koyanlardan Cenab-ı Rabbül Alemin razı olsun" diye konuştu. Başkan Sekmen de, İslam davasına hizmet eden Veli Velioğlu Hoca Efendi'nin hamiyetperver ve kadirşinas bir şahsiyet olduğunu ifade ederek, "Erzurum'un mümtaz şahsiyet ve kandilleri vardır. Veli Velioğlu Hoca Efendi'yi ziyaret ederek şehrimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



10.01.2017 14:55:39 TSI

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