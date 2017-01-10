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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Başkan İbrahim Ercan taşıyıcı esnafı ile toplantı yaptı

10 Ocak 2017 Salı, 14:53
Başkan İbrahim Ercan taşıyıcı esnafı ile toplantı yaptı
Başkan İbrahim Ercan taşıyıcı esnafı ile toplantı yaptı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, taşıyıcı esnafı ile bir araya geldi, park sorunun görüştü.
Boğaziçi Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Düzce Şoförler Cemiyeti Başkanı Sayın Yavuz Yılmaz, kamyon ve Tır sahipleri katıldı.
Toplantıda; Düzce Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığının 14.09.2015 tarihli ve 2015/80 sayılı Kararında, Boğaziçi Beldesindeki yol kenarlarına kamyon ve TIR gibi tonajlı araçların park yasağı uygulanmasına karar verildiğinden, kamyon//TIR şoförleri ve sahiplerinin; araçlarını Şekerpınar Mahallesi Belediye kavşağında inşa edilen otopark alanına park etmeleri konuşuldu.
(AY)

10.01.2017 14:57:00 TSI
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